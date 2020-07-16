«Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК на 43 миллиарда рублей

Этому предшествовали двухмесячные переговоры, по итогам которых издание опубликовало заявление, в котором выразило «сожаление» о том, что новость о судьбе бывшего актива «Роснефти» в Венесуэле «могла вызвать некорректные интерпретации», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя нефтяной компании. Недовольство Роснефти вызвала публикация в РБК с заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»». «Роснефть» сочла подачу материала тенденциозной. По версии госкомпании, у читателей могло сложиться впечатление, что «Роснефть» не прекратила работу в Венесуэле.
2020-07-16T18:32:27+03:00
2020-07-16T18:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 16 июля 2020
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