«Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК на 43 миллиарда рублей

Этому предшествовали двухмесячные переговоры, по итогам которых издание опубликовало заявление, в котором выразило «сожаление» о том, что новость о судьбе бывшего актива «Роснефти» в Венесуэле «могла вызвать некорректные интерпретации», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя нефтяной компании. Недовольство Роснефти вызвала публикация в РБК с заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»». «Роснефть» сочла подачу материала тенденциозной. По версии госкомпании, у читателей могло сложиться впечатление, что «Роснефть» не прекратила работу в Венесуэле.