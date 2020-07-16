В Москве у здания ФСБ на Лубянке, где проходят одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового величия», начались задержания. По данным «Новой газеты», пока задержанных трое, в том числе журналистка Анна Наринская.

Акция организована Открытой Россией. Ее также поддержали правозащитные движения и политические партии Гражданское общество, Яблоко и другие.

Судебный процесс находится на заключительной стадии. Сторона обвинения запросила для 4 фигурантов условные сроки, еще трое могут получить реальные. Один обвиняемый сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежище на Украине.