Больше 140 человек, по данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», задержали накануне на акции протеста в Москве

Люди выстраивались в длинные очереди, чтобы подписать коллективный иск в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции. Участники собрались вечером на Пушкинской площади, а через несколько часов начали шествие по центру города.

Изначально сбор подписей планировалось провести в формате митинга, — рассказала в эфире «Эха Москвы» участник кампании «Нет» Марина Литвинович.

Литвинович высказала мнение, что власть обесценивает голоса граждан, которыми они дорожат.



Прошедшие накануне протестные акции стали самыми массовыми с начала года. около 3-х тысяч подписей в поддержку инициативы об обжаловании принятия поправок к Конституции удалось собрать участникам кампании «Нет» в Санкт-Петербурге. Депутат местного законодательного собрания, зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский сказал в эфире «Эха Москвы», что факт бездействия полиции на акции стал удивительным.

Вишневский добавил, что до последнего не проходили опасения, что полиция начнет задержания.