Z Архив новостей новости
5 1 6 143
Эксклюзив Эха 18:29, 16 июля 2020

Больше 140 человек, по данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», задержали накануне на акции протеста в Москве

Люди выстраивались в длинные очереди, чтобы подписать коллективный иск в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции. Участники собрались вечером на Пушкинской площади, а через несколько часов начали шествие по центру города.
Изначально сбор подписей планировалось провести в формате митинга, — рассказала в эфире «Эха Москвы» участник кампании «Нет» Марина Литвинович.

Литвинович высказала мнение, что власть обесценивает голоса граждан, которыми они дорожат.

Прошедшие накануне протестные акции стали самыми массовыми с начала года. около 3-х тысяч подписей в поддержку инициативы об обжаловании принятия поправок к Конституции удалось собрать участникам кампании «Нет» в Санкт-Петербурге. Депутат местного законодательного собрания, зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский сказал в эфире «Эха Москвы», что факт бездействия полиции на акции стал удивительным.

Вишневский добавил, что до последнего не проходили опасения, что полиция начнет задержания.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Голосуй, не голосуй — всё равно выходит Путин Ситуация действительно хреновая и мне самому многое не нравится, но я против революций и майданов, я не хочу жить в эпоху перемен, я не хочу, чтобы страна трещала по швам и развалилась. А вы хотите?..

5 201 6 31776 15.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Марионеточный режим Механизм видимо, такой — существует негласная договоренность между Россией и США, что США следят, чтобы киевский режим не устраивал военных провокаций и терактов в Крыму…

5 71 6 13838 10.07
Новости

Российская сторона отозвала свои экспонаты с выставки в Германии к 75-летию Потсдамской конференции Помощник президента России Владимир Мединский обвинил немецких организаторов в передергивании исторических фактов…

5 38 6 7408
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

3289057

5 26 6 5183 17:08
#слушать 38:52 ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Блоги

Сергей Марков политолог

Народ не любит и чиновников, и антипутинцев Парадокс в том, что вы еще много услышите про хабаровский протест, — но это будет вранье. Это уже не люди, а навальнисты, ходорковцы и другие профессиональные антипутинцы…

5 210 6 44798 13.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Дорога к отсталости КПРФ и ЛДПР, десятилетиями являясь частью властной системы, используя ее ресурсы, выставляют себя как, якобы альтернативу ЕР. Но это не альтернатива – это все та же дорога к отсталости.

5 45 6 9859 11.07
Блоги

+ Ксения Собчак о деле Ивана Сафронова Ксения Собчак о деле Ивана Сафронова Я выступаю против беспредела, мы должны следить за прозрачностью процесса…

5 34 6 7366 14.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Почему Навальный неправ про дело Сафронова Если оперировать принципом «работал на госслужбе» — поделом тебе, то и не надо удивляться, когда искренние сторонники Владимира Путина применяют тот же принцип к уголовным делам в отношении Навального…

5 83 6 19000 10.07
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Обыкновенный фашизм 2.0 Уничтожение Совхоза имени Ленина и его председателя – это не про бизнес, и не про политическую конкуренцию. Это про то, что вообще происходит со страной и что касается абсолютно каждого…

5 36 6 12847 09.07
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Памяти Айя-Софии Люблю я стамбульские мечети, но совершенно не хочу разуваться при входе в Софию, не хочу, чтобы ее дивные полы были покрыты коврами, а ее поразительные мозаики… ну это я даже предполагать не в силах…

5 127 6 28678 12.07
Блоги

Алексей Кромский Политконсультант

Боже, благослови Америку! Японцы и китайцы, русские и итальянцы носят джинсы, смотрят американские фильмы, едят гамбургеры и пользуются айфонами, летая на «Боингах». Вестернизация и глобализация образцов. Но самый главный экспортный товар Америки — это Свобода!..

5 23 6 5984 09.07
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Все оговорки и околичности – игра на руку Путину Нужно требовать только одного: освобождения сейчас, немедленно, как в случае с Иваном Голуновым, дело которого, как мы помним, до суда не дошло. Или нам и тогда стоило подождать, пока он посидит в СИЗО с пару лет…

5 40 6 9474 10.07
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Какой ни есть, но он родня…» Федерализм будет федерализмом, если дать людям возможность свободно выбирать себе власть. А если настаивать на полицейщине – однажды федерализм станет сепаратизмом…

5 271 6 69751 11.07
Блоги

+ В Москве прошла акция против поправок к Конституции В Москве прошла акция против поправок к Конституции По данным «ОВД-Инфо», задержано 147 человек…

5 253 6 67389 15.07
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

Ответ Ивану Голунову или небольшое эссе в защиту журналистики от ОНП-журналистики Тут Иван под словом «Навальный» спрятал фрагмент новостной передачи Соболь от сентября 2019-го года и утверждает , что он «основан на статье» Сафронова 2018 года. Уже странно, да?

5 22 6 5896 17:26
Блоги

+ «Я буду продолжать объединяться с людьми, для которых слова — честность, порядочность и патриотизм — главные» «Я буду продолжать объединяться с людьми, для которых слова — честность, порядочность и патриотизм — главные» Татьяна Лазарева о деле Ивана Сафронова…

5 21 6 11253 09.07
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

В Москве начался митинг против поправок к Конституции Власти акцию не согласовали…

5 31 6 28996
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Заметим, что вся эта стрельба не волновала власть, пока Фургал не совершил 4 преступления. Первое: он выиграл выборы у единоросса. Второе: он стал реально заниматься краем…

5 60 6 109989 11.07
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
5 50 6 14602 13.07
Блоги

Геннадий Гудков политик

Хабаровский «бунт» как предтеча освобождения России от путинизма Итак, что должны понять из урока хабаровского «бунта» власть предержащие и российское общество?..

5 244 6 278857 12.07
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Путин может отдать Курилы — и ему за это ничего не будет Путин может отдать Курилы — и ему за это ничего не будет Суть проста: раньше любое изменение границ считалось экстремизмом. А теперь – любое, кроме санкционированного Кремлём…

5 36 6 142142 14.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8625990
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4555654

Сегодня в эфире