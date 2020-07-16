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18:26, 16 июля 2020

Сегодня в Мосгорсуде рассматривалась жалоба на арест по делу губернатор Хабаровского края Сергея Фургала

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал остался под стражей до начала осени остался. Его обвиняют в заказных убийствах, совершенных 15 лет назад. Глава региона обвинение отрицает. Заседание проходило в закрытом режиме из-за угроз, которые, по словам следователя, поступали некоторым участникам процесса – пишет газета РБК.
Адвокат Фургала Борис Кожемякин рассказал об условиях содержания своего подзащитного.

Кожемякин также добавил, что Фургал не одобряет массовые акции, которые проходят в Хабаровском крае из-за его ареста. При этом он выразил благодарность местным жителям за поддержку.

Между тем в краевой столице жители уже шестой день подряд выходят на митинги.

Рабочий день в Хабаровске привычно завершается стихийный митингом возле краевой администрации, внутри которой еще на прошлой неделе работал Фургал. У входа в здание собрались около 150 человек. Здесь преимущественно молодежь, есть и пожилые. Кто-то пришел с плакатом, другие просто присоединяются к кричалкам и аплодируют. Партийной символики здесь нет. Толпа скандирует Я/МЫ — Фургал, Свободу, Фургала — домой и Честный суд.

Вокруг площади Ленина, где идет акция, много полиции. Силовики выстроились в шеренгу перед входом в учреждение. Вместо амуниции, шлемов, дубинок, на них только защитные маски. Акцию никто не пытался согласовать, но равнодушие полиции создает иллюзию безопасности. Наверное, поэтому некоторые приходят сюда даже с детьми: они либо подхватывают кричалки, либо играют в стороне. Протесты по-прежнему обходятся без задержаний. Однако по соцсетям уже который день идут слухи о прибывшем из других регионов подкреплении Росгвардии.

Уже в ближайшее время региональное отделение ЛДПР намерено подать заявку на проведение официального митинга в поддержку Фургала.

Накануне на дело губернатора обратили внимание в Совете Федерации. Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова сказала, что жители региона требуют прекратить информационную атаку на Фургала.

Грешнякова подчеркнула, что только суд вправе устанавливать степень вины хабаровского губернатора.
Реакция на арест Фургала показал пределы эффективности вертикали власти, — пишет сегодня «Новая газета». Издание отмечает, что ситуация в городе нестандартна не только для жителей города и края, но и для федерального центра.

Глав партии ЛДПР Владимир Жириновский сегодня сказал, что временного губернатора в Хабаровском крае могут назначить уже в ближайшие дни. В Кремле кадровые вопросы комментировать не стали.



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