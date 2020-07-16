Организаторы акции «Бессмертный полк» отказались от ее проведения 26-го июля

Это связано с эпидемиологической обстановкой в стране. Точная дата мероприятия пока неизвестна, — сказал «Эху Москвы» сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.

В некоторых регионах обстановка с коронавирусом шествие провести позволяет, но разбивать всероссийский «Бессмертный полк» на разные даты организаторам кажется неправильным, — добавил Иванов.

О том, что акция, перенесенная с 9-го мая, может не пройти и в День Военно-морского флота, стало известно на днях.

Один из тех, кто стоял у истоков движения, Сергей Лапенков, говорил, что проводить шествие в отрыве от Дня Победы неправильно.

Лапенков добавил, что ему в целом непонятен смысл переноса мероприятия.