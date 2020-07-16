Правозащитная группа «Агора» выпустила доклад о слежке за россиянами во время пандемии

Из него следует, что власти во время режима изоляции нарушали законодательство в области персональных данных и устроили беспрецедентную по масштабам слежку. По сведениям «Агоры», многие данные хранились неправильно, что привело к разного рода утечкам.
2020-07-16T18:19:51+03:00
2020-07-16T18:19:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:19, 16 июля 2020
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