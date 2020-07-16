В ГД внесен законопроект,предусматривающий многомиллионные штрафы за отказ удалять из интернета запрещенную информацию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предусматривающий многомиллионные штрафы за отказ удалять из интернета запрещенную информацию. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. По мнению одного из инициаторов, члена думского комитета по информационной политике Сергея Боярского, такой механизм позволит эффективнее бороться с нежелательной информацией.

Боярский отметил, что наибольший штраф, 15 миллионов рублей, предусмотрен для юридических лиц, неоднократно нарушивших законодательство.

В свою очередь, интернет-сообщество видит в этой инициативе опасность. Главный редактор сайта Роем.ру, специализирующегося на событиях в рунете, Юрий Синодов считает, что в случае принятия закона его будут использовать в политических целях.

Если власть преследует цель подавить информацию, идущую вразрез с их пониманием реальности, сделать это ей не удастся, — добавил Синодов.