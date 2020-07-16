Хакеры, взломавшие Твиттер известных американских пользователей, могли воспользоваться помощью сотрудника компании

Хакеры, взломавшие Твиттер известных и богатых американских пользователей соцсети, могли воспользоваться помощью сотрудника компании, — сообщают зарубежные СМИ.

Портал Vice.com сообщает, что по полученной непосредственно от взломщиков информации, доступ к внутренним системным данным был импредоставлен сотрудником соцсети, получившим за это вознаграждение. По словам хакеров, с которыми издание общалось на условиях анонимности, представитель компании, практически, «все сделал за них». В подтверждение этого Vice.com получил скриншоты внутренних сервисов Твиттера. Как передают западные информагентства, благодаря взломанным аккаунтам целого ряда знаменитых людей, среди которых Илон Маск, Джо Байден, Барак Обама, инвестор Уоррен Баффет, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и другие, злоумышленникам за короткое время удалось получить от некоторых из них биткойн-переводы в общей сложности на, примерно, 110 тысяч долларов.

Среди версий, которые выдвигаются наблюдателями, за атакой могут стоять такие страны как Северная Корея, Россия, Китай или Иран. Эту гипотезу, выдвинутую Нью-Йорк таймс, отвергает директор Стэнфордской Интернет-лаборатории: по его мнению так называемые «государственные хакеры» могли бы спровоцировать хаос на фондовом рынке или сделать какие-либо сенсационные политические заявления, к примеру, от имени Байдена как участника президентской гонки.



Специализированное издание techcrunch.com, в свою очередь, настаивает на предположении, что произошел не просто взлом аккаунтов, а были использованы инструменты системного администратора соцсети. При этом автор публикации напрямую связывает атаку с хакером под ником «Кирк», который начинал с продажи имен пользователей, впоследствии перейдя к взлому персональных страниц, всегда получая плату за услуги в биткойнах.

Сенатор-республиканец Джош Хоули обратился к председателю Совета директоров Твиттера за его личным подтверждением того, что взломы не затронули аккаунт Дональда Трампа, сообщает vice.com.

То же издание два с половиной года назад писало, что Твиттер-аккаунт президента Трампа был на короткое время заблокирован по ошибке работника компании.

Взлом такого количества известных людей говорит о серьезных проблемах в системе безопасности социальной сети, уверен американский инвестор и телеведущий Гай Адами.

Между тем, американский журнал Vice со ссылкой на самих кибервзломщиков пишет, что для получения доступа к данным пользователей они подкупили одного из сотрудников Twitter.