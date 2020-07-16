Соединенные Штаты угрожают вести санкции против европейских кредиторов «Северного потока 2»

Госсекретарь Майк Помпео потребовал от компаний уйти, иначе они могут столкнуться с блокировкой всех активов в Соединенных Штатах.

Правительство ФРГ жестко отреагировало на заявления со стороны Госдепа.

В среду глава госдепа США Майк Помпео провозгласил намерение активировать закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Таковыми он считает концерны, участвующие в прокладке и эксплуатации газопровода «Северный поток 2».

Министерство экономики ФРГ заявило, что высказывания Помпео «приняты к сведению». Однако Германия не приемлет экстра-территориальные санкции, считая их нарушением международного права. Это ранее подчеркивала и канцлер Ангела Меркель.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас уличил США в неуважении права Европы на самоопределение в вопросах энергоснабжения. Ведь европейская энергетическая политика решается не в Вашингтоне. Маас напомнил, что правительство ФРГ провело многочисленные переговоры с США, четко обозначив свои приоритеты.

Выносить санкции против партнеров Германия считает неправильным. То, что необходимо США и ФРГ – это общая трансатлантическая позиция по санкциям в отношении России. Глава МИД Германии заявил, что из-за актуальных планов США предпринимать эти усилия будет еще сложнее.

Координатор по трансатлантическим отношениям правительства ФРГ Петер Байер отвел аргумент Вашингтона, что решением о газопроводе Германия «напала на Киев со спины». Политик подчеркнул, что Украина будет получать газ через Европу. Соратник Ангелы Меркель призвал США признать за Евросоюзом и ФРГ право на энергетический суверенитет. Возникает подозрение, будто Вашингтон собирается продавать собственный газ в западную Европу, отметил Байер. Однако газопровод уже готов. Нет смысла оставить его ржаветь в море.

В свою очередь, в Кремле угроза введения санкций против российских газопроводов расценили как нечестную конкуренцию. Так действия Вашингтона охарактеризовал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.