Британские власти обвинили российских хакеров в попытках украсть данные о вакцине от коронавируса

По оценке Национального центра кибербезопасности Великобритании, за этим стоят структуры ГРУ.

К кибератакам на разработчиков вакцины от коронавируса причастна известная хакерская группировка APT28, утверждают британские специалисты. Представители Национального центра кибербезопасности заявили, что в течение этого года хакеры не раз атаковали различные организации, участвовавшие в научных разработках препарата. Ранее сообщалось, что в Великобритании целью хакеров стали Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. При этом утверждается, что масштаб атак гораздо шире и не ограничивается только британскими лабораториями и центрами – попытки взлома были зафиксированы, например, в США и Канаде. Там также считают, что за этим стоят российские спецслужбы. О нанесенном ущербе не сообщается.

Группировку АРТ28, также известную как FancyBear, специалисты по кибербезопасности часто связывают с военной разведкой ГРУ. Ее считают ответственной за целый ряд громких кибератак последних лет, включая взлом IT-инфраструктуры Бундестага в 2015 году.

Между тем, на последние заявления Национального центра кибербезопасности уже отреагировали в британском МИДе. Глава ведомства Доминик Рааб пообещал работать с союзниками, чтобы привлечь виновных к ответственности, передает агентство РИА Новости. Он назвал недопустимой ситуацию, когда российские спецслужбы действуют против тех, кто борется против пандемии коронавируса. Раабу заочно ответил Дмитрий Песков – представитель Кремля заявил, что Россия не знает, кто мог взламывать исследовательские центры. При этом власти страны, по его словам, к этим попыткам отношения не имеют.

Несколько дней назад о хакерских атаках на разработчиков вакцины также писала немецкая пресса. Местные издания также связывают попытки взломов лабораторий и научных центров с Россией.