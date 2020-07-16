Мосгорсуд отказался отпустить журналиста Ивана Сафронова из СИЗО

Сегодня меру пресечения пытались обжаловать адвокаты обвиняемого в шпионаже. При этом из постановления была исключена информация о его продолжительном сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Рассмотрение жалобы на арест Ивана Сафронова несколько часов проходило за закрытой дверью. В силу того, что дело завели по статье о госизмене, в апелляционной инстанции, как ранее и в Лефортовском суде, на заседание решили никого не пускать. Все это время у зала ждали десятки журналистов. Среди них были и те, кто приехал освещать эти события, и те, кто хотел поддержать коллегу. Также в Мосгорсуд приходили политики Дмитрий Гудков, Александр Соловьев и бывший издатель газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

В итоге собравшиеся были вынуждены слушать только заключительную часть заседания, причем из другого зала, где организовали трансляцию. Из-за крайне плохого качества звука, разобрать слова судьи было очень тяжело, зато через камеры было видно, как Иван Сафронов напряжённо ходит из стороны в сторону по так называемому аквариуму – небольшой клетке, в которой подсудимые находятся на заседании.

В итоге журналиста снова отправили в СИЗО Лефортово. Мосгорсуд постановил, что мера пресечения изменению не подлежит. При этом, там признали необоснованными слова из решения предыдущей инстанции о том, что Сафронов поддерживал контакт с иностранной разведкой. После заседания его адвокат Олег Елисеев объявил, что сторону защиты это очень порадовало.

В свою очередь другой адвокат Иван Павлов сказал, что защита намерена обжаловать и это решение, уже в кассационной инстанции. По его словам, обвинение не предъявило вообще никаких доказательств.

В отличие от предыдущего раза, сегодня заседание по мере пресечения прошло без задержаний. Проблемы были только на входе, где двух человек вынудили снять футболки с надписью «Свободу Ивану Сафронову», — рассказала «Эху Москвы» одна из них, Алина Дидковская.

Позже, на выходе майку обратно всё же вернули.

В поддержку Ивана Сафронова ранее высказывались его коллеги, в том числе журналисты кремлевского пула и военные корреспонденты. Сегодня личные поручительства и положительны характеристики подписали руководители различных российских изданий. Среди них был и главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, в разговоре с «Эхом Москвы» отметивший, что это один из возможных законных способов оказать поддержку Сафронову.

Бывший издатель газеты «Ведомости», с которой Сафронов сотрудничал до перехода на пост советника главы «Роскосмоса», Демьян Кудрявцев, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что готов оказать журналисту любую помощь.

Кудрявцев добавил, что не знает, окажут ли поручительства должное воздействие, но это в любом случае хорошая поддержка.