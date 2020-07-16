В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении в случае атаки ответить ракетным ударом по Мецаморской АЭС

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении в случае атаки ответить ракетным ударом по Мецаморской атомной электростанции. В Баку отметили, что располагают современными средствами противовоздушной обороны, и противник не сможет запустить ракету по их стратегическому объекту. В то же время новейшие системы, имеющиеся на вооружении азербайджанской армии, с высокой точностью способны нанести удар по АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией, заявил агентству РИА «Новости» в пресс-службе военного ведомства.
2020-07-16T17:33:58+03:00
2020-07-16T17:33:58+03:00
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17:33, 16 июля 2020
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