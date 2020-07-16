Лондон заподозрил связанных с Россией хакеров в попытке похитить данные о разработке вакцины от коронавируса

В течение этого года киберпреступники атаковали различные организации в Великобритании, Канаде и США, — утверждает Центр кибербезопасности Соединенного королевства. Глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что Лондон вместе с союзниками будет привлекать к ответственности тех, кто осуществляет подобные действия.

В Кремле на это уже заявили, что не располагают информацией о том, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Британии, никакого отношения к этому не имеют и не приемлют голословные обвинения Лондона.