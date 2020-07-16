Защита не нашла свидетельств вины журналиста И.Сафронова в госизмене в секретных документах, представленных сегодня

Защита не нашла свидетельств вины журналиста Ивана Сафронова в госизмене в секретных документах, представленных сегодня в суде. Следствие лишь показало результаты оперативно-разыскной деятельности в отношении советника главы «Роскосмоса», сообщил адвокат Иван Павлов.

Он отметил, что защита не будет разглашать полученные сведения, так как это нарушает закон. Один из адвокатов Даниил Никифоров отказался давать подписку о неразглашении и Мосгорсуд удалил его с заседания. Сегодня Мосгорсуд утвердил решение суда первой инстанции об аресте Сафронова до 6 сентября, при этом убрав из постановления упоминание о длительном контакте журналиста с чешской разведкой.