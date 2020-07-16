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17:06, 16 июля 2020

Немецкие ученые и политики исключают долговременный коллективный иммунитет от коронавируса

Немецкие ученые и политики исключают долговременный коллективный иммунитет от коронавируса, а также предупреждают, что вакцина – не панацея.

Новые исследования немецких и английских ученых показывают, что надежды на коллективный иммунитет оказались тщетными. Эксперт по вопросам здравоохранения Социал-демократической партии Германии Карл Лаутербах предостерег накануне от «ложной безопасности», которую могут принести разрабатываемые вакцины.

Несколько независимых групп ученых выяснили, что инфицированные больные теряют иммунитет уже через несколько месяцев. Люди могут повторно заразиться коронавирусом. «Антитела быстро исчезают, чем легче проходит заболевание, тем быстрее», – комментирует немецкий политик. Это не значит, что иммунитет пропадает совсем, но он не бывает полноценным, и можно повторно заразиться, а также заражать других.

К такому же выводу приходит институт имени Роберта Коха. Тесты на антитела у доноров показали пониженный иммунитет. Глава института Лотар Вилер подчеркнул, что лишь у немногим более одного процента обследованных были обнаружены антитела. Сходные результаты показали исследования клиники в Мюнхене, где в конце января были приняты первые немецкие пациенты.
Эксперт Лаутербах заявил, что вакцина будет действовать по такому же принципу. Прививку будет необходимо регулярно повторять. Поэтому концепция «коллективного иммунитета» провалилась. После первой инфекции у каждого остается фактор риска для последующих заражений, которые могут привести к более тяжелым последствиям, предостерегает политик.

Ученые из Мюнхена отмечают, что влияние уменьшения антител на долговременный иммунитет и стратегию вакцинации необходимо проверять в дальнейших исследованиях.



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