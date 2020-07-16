Организаторы акции «Бессмертный полк» отказались ее проводить 26 июля, как ранее планировалось

Это связано с опасениями, что ее не удастся провести с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты, особенно социального дистанцирования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу движения. Там отметили, что решение о дате шествия будет принято после стабилизации эпидемиологической обстановки. Сопредседатель Центрального штаба движения Василий Лановой предлагает его провести в следующем году 9 мая.

Накануне газета «Ведомости» написала, что акцию могут перенести на 2 сентября. При этом праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню военно-морского флота, пройдут по плану.

В этом году 9 мая акция «Бессмертный полк» проходила в виртуальном формате из-за эпидемии коронавируса.