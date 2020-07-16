В ГД внесен законопроект о штрафах для провайдеров, владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную в России информацию

В Госдуму внесен законопроект о штрафах для провайдеров и владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную в России информацию. Согласно документу, размер штрафа может составить от 50 тысяч до четырех миллионов рублей. А за повторное нарушение до 15 миллионов. О какой именно информации идет речь в случае более низких штрафов, законопроект не уточняет. В пояснительной записке сказано, что в действующем законодательстве ответственности за отказ удалить запрещенную в России информации нет.

В случае принятия закона о штрафах до 15 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную информацию из интернета, его будут использовать в политических целях. Такое мнение «Эху Москвы» высказал главный редактор сайта Roem.ru Юрий Синодов.

Синодов отметил, что если власти преследуют цель подавить информацию, которая идет в разрез с их пониманием реальности, сделать этого не удастся.