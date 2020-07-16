Главред «Roem.ru»: Закон о штрафах за несвоевременное удаление в соцсетях информации могут использовать в полит.целях

В случае принятия закона о штрафах до 15 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную информацию из интернета, его будут использовать в политических целях. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор сайта Roem.ru Юрий Синодов.

«Зачем этот закон нуден в таком виде не очень понятно. Мое предположение, что он будет использоваться для вынесения предписания в отношении иностранных проектов, в первую очередь: Google, YouTube, Facebook и twitter. Боковое отношение в отношении владельцев проектов, у которых есть некоторая рассинхронизация представлений с нашим государством о том, что стоит публиковать, а что нет. Это будет держать их подальше от России, потому что скорее всего будет вынесено заочное решение о штрафах. И таким образом люди должны будут находиться там, где российские власти для них не дотянутся. Все что регулирует информацию это политическая история», — сказал он.

Ю.Синодов отметил, что если власти преследуют цель подавить информацию, которая идет в разрез с их пониманием реальности, сделать этого не удастся.

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий штрафные санкции от 50 тысяч до 15 миллионов рублей в отношении провайдеров и владельцев сайтов, которые не предпринимают меры по ограничению доступа и удалению запрещенной в России информации.