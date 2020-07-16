Фильм Алексея Учителя «Цой», посвященный лидеру группы «Кино», выйдет в российский прокат в конце августа

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании Sony Pictures. Режиссер картины отметил, что выход ленты к 30-летней годовщине гибели музыканта – дань его памяти. Съемки картины проходили с июля прошлого года. Главные роли исполнили Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие. В фильме показаны вымышленные события июля и августа 90-го года. Главным героем станет водитель «Икаруса», участник смертельного ДТП.
2020-07-16T16:34:05+03:00
2020-07-16T16:34:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 16 июля 2020
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