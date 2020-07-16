В Хабаровске уже шестой день подряд продолжаются массовые митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Его обвиняют в организации убийств в начале 2000-х. Защита заверила, что Фургал не имеет никакого отношения к протестам и не одобряет таких выступлений. При этом, как сказал адвокат Борис Кожемякин, губернатор благодарит участников за поддержку.
2020-07-16T16:32:54+03:00
2020-07-16T16:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 16 июля 2020
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