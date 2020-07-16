Глава Центризбиркома Элла Памфилова допустила перенос единого дня голосования с сентября на другой месяц

По ее мнению, этого потребует принятие закона о многодневных выборах. Памфилова считает, что сентябрь — самый неудачный месяц, который может быть. Она пояснила, что в России 49 тысяч избирательных участков находятся в школах и избирательным комиссиям придется начинать работу прямо во время учебного года, передает ТАСС

Накануне Госдума одобрила во втором чтении поправки к избирательному законодательству, позволяющие проводить голосование на выборах разных уровней в течение нескольких, но не более трех дней. Третье чтение законопроекта запланировано на 21 июля.