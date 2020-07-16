Мосгорсуд отказался отменить арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

Журналист останется под стражей до 6 сентября. Суд исключил из постановления Лефортовского суда упоминание о сотрудничестве Сафронова с чешской разведкой, в остальном апелляционную жалобу защиты оставили без удовлетворения. Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокат Иван Павлов сообщил, что следствие впервые показало материалы дела, содержащие государственную тайну. В них содержится информация об оперативно-розыскной деятельности в отношении Сафронова. Защита не будет разглашать эти сведения, приводит слова Павлова «Интерфакс». Один из адвокатов — Даниил Никифоров — отказался давать подписку о неразглашении, и его удалили из зала суда.

Сафронова арестовали 7 июля по делу о госизмене. Свою вину он не признает.