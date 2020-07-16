Верховный суд Карелии отклонил иск жителей к главе региона о незаконности самоизоляции

Истцы заявляли, что их лишили права на труд и свободу передвижения.

Коллективный иск 30 жителей региона, которые просили признать незаконными один из пунктов указа главы республики, согласно которому гражданам не разрешалось покидать места проживания или пребывания из-за угрозы распространения коронавируса отклонил сегодня Верховный суд Республики Карелия.

Как сообщили в пресс-службе республиканского Верховного суда, дело прекращено, поскольку распоряжение главы Карелии, с учетом внесенных изменений, не затрагивает права, свободы и законные интересы административных истцов.

В середине марта на территории Карелии из-за пандемии был введен режим повышенной готовности, а 1 апреля глава региона Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении режима всеобщей самоизоляции граждан.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, число случаев заражения коронавирусом в Карелии почти в 2 раза ниже, чем в среднем по стране.