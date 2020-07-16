Организаторы «Бессмертного полка» решили отменить шествие, намеченное на 26-го июля

На заседании центрального штаба представители движения отметили, что акция возможна только с соблюдением санитарных мер – социальной дистанции и использования масок, перчаток. Однако это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение", — цитирует сопредседателя штаба Елену Цунаеву «Интерфакс». Одно из предложений – перенести шествие на следующее 9 мая.
2020-07-16T16:03:12+03:00
2020-07-16T16:07:29+03:00
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16:03, 16 июля 2020
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