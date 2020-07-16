Мосгорсуд оставил под стражей Ивана Сафронова

Заседание по апелляции на меру пресечения прошло в закрытом режиме, адвокатам впервые показали материалы, содержащие гостайну.

Решение Лефортовского суда об аресте Ивана Сафронова до 6 сентября осталось в силе – апелляционная инстанция сочла его законным и обоснованным. При этом судья Мосгорсуда Наталья Коновалова решила исключить из постановления об аресте сведения о том, что обвиняемый сотрудничал с работником чешской разведки. Впрочем, по мнению адвоката Евгения Смирнова, речь идет о технической детали, которая к реальным переменам в деле не приведет.

Другой защитник Сафронова Иван Павлов рассказал, что на заседании следствие впервые показало материалы дела, содержащие государственную тайну. Это сведения об оперативно-разыскных мероприятиях, которые ФСБ проводила в отношении бывшего журналиста газеты «Коммерсантъ». Еще один адвокат Даниил Никифоров отказался дать подписку о неразглашении этой информации и его удалили из зала суда, передает агентство РИА «Новости». По оценке защиты, представленные суду секретные документы не прояснили сути обвинений в адрес Сафронова.

Ранее адвокат Павлов рассказал, что за ним и еще одним защитником Смирновым установили слежку. По его мнению, наблюдение ведут сотрудники управления «П» ФСБ, которые ранее задержали Сафронова.