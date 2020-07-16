Власти Туркмении временно закрыли мечети и мусульманские святыни

В туркменском Совете по делам религий агентству РИА «Новости» объяснили, что это профилактическая мера противодействия распространению инфекционных заболеваний. При этом официально в стране ни одного зафиксированного случая коронавируса нет. На прошлой неделе в Туркмению прибыла делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая это подтвердила.

Ранее агентство ТАСС сообщало, что Туркменские железные дороги приостанавливают движение поездов, а в ряде регионов прекращено междугородное автобусное сообщение. В столице, Ашхабаде, закрыты рестораны, по всей стране введен масочный режим. Эту меру объясняют пылью в воздухе.