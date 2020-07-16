Апелляция защиты была отклонена. Суд оставил журналиста Ивана Сафронова в СИЗО до начала сентября. Заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле имеются секретные сведения. Журналистов и родных пустили только на оглашение решения. Своей вины Иван Сафронов по-прежнему не признаёт. Он уверен, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью.

Иван Павлов, единственный из адвокатов, который не дал подписку о неразглашении и может общаться с прессой, сказал, что в деле есть только ссылки на экспертные заключения Минобороны и других ведомств, а также сообщения Службы внешней разведки о сотрудничества Сафронова к чешскими спецслужбами.