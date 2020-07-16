Адвокат Полозов: Дело главы Меджлиса* крымских татар Чубарова очевидно носит политический характер

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Чубарова Николай Полозов.

«Его обвиняют в совершении нескольких преступлений. Самое тяжкое – это обвинение в организации массовых беспорядках 26 февраля 2014 года в Симферополе. Еще ряд обвинений касается высказываний Рефата Чубарова, они квалифицируются российскими следователями как публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации с использованием СМИ и интернета. Что касается самого дела, то здесь совершенно очевиден политический подтекст», — сказал он.

В пятницу Верховный суд Крыма проведет предварительное слушание по делу против Рефата Чубарова. В рамках заседания также будет рассмотрен вопрос о вступлении в дело Николая Полозова как адвоката Рефата Чубарова.

* — запрещено в РФ