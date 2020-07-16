Хакеры осуществили беспрецедентную атаку на Твиттер и взломали аккаунты ряда известных людей и компаний

На взломанных страницах Илона Маска, Билла Гейтса, Джо Байдена, Барака Обамы и других популярных пользователей злоумышленники разместили адреса своих биткойн-кошельков, пообещав вернуть входящие на них переводы в двойном размере.

В Твиттере Байдена, например, хакеры от его имени написали, что присланная тысяча долларов «будет возвращена обществу» суммой в две тысячи, но только, если перевод будет сделан в течение 30 минут, рассказывает издание Форбс. Упоминаемый на его страницах портал Protocol.com поясняет, что взломщики сначала успешно атаковали сотрудников соцсети, имеющих доступ к системе управления персональными аккаунтами, и после этого переключились на твиттеры знаменитостей. Прежде чем ситуацию взяли под контроль, на счета хакеров было перечислено порядка ста десяти тысяч долларов.

В штаб-квартире компании пока не представляют реальных масштабов взлома, опасаясь, что его последствия еще могут проявиться в ближайшие дни или недели.