Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 750 тысяч человек

Темпы прироста заболеваемости снижаются в том числе в столице.

Показатели заболеваемости коронавирусом остаются примерно на том же уровне, что и в последние дни: за сутки выявили 6428 новых случаев. Это на 6 человек больше, чем накануне. В общей сложности с начала эпидемии заболели 752 тысячи человек. На первом месте по числу новых зараженных по-прежнему остается Москва – там выявили порядка 530 случаев, и это самый низкий показатель с начала апреля. В Свердловской области число инфицированных составило около 350, в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе – примерно по 250. Кроме того, больше 200 новых заболевших зафиксированы в Нижегородской области и Алтайском крае.

За минувший день умерли 167 пациентов с подтвержденным коронавирусом, а всего с начала эпидемии жертвами болезни стали уже почти 12 тысяч человек.

Между тем, на фоне снижения заболеваемости в Москве мэр Сергей Собянин настроен оптимистично – он считает, что повторного введения ограничительных мер в столице удастся избежать.