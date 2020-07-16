В Хабаровске в эти минуты проходит очередная акция в поддержку арестованного губернатора Фургала

Рабочий день в Хабаровске привычно завершается стихийный митингом возле краевой администрации, внутри которой еще на прошлой неделе работал Фургал. У входа в здание собрались около 150 человек. Здесь преимущественно молодежь, есть и пожилые. Кто-то пришел с плакатом, другие просто присоединяются к кричалкам и аплодируют. Партийной символики здесь нет. Толпа скандирует Я/МЫ — Фургал, Свободу, Фургала — домой и Честный суд.

Вокруг площади Ленина, где идет акция, много полиции. Силовики выстроились в шеренгу перед входом в учреждение. Вместо амуниции, шлемов, дубинок, на них только защитные маски. Акцию никто не пытался согласовать, но равнодушие полиции создает иллюзию безопасности. Наверное, поэтому некоторые приходят сюда даже с детьми: они либо подхватывают кричалки, либо играют в стороне.

Протесты по-прежнему обходятся без задержаний. Однако по соцсетям уже который день идут слухи о прибывшем из других регионов подкреплении Росгвардии.

Массовая акция солидарности с Фургалом ожидается в субботу. Мосгорсуд сегодня отказал адвокатам Фургала в жалобе на арест. Губернатор пробудет в СИЗО по меньшей мере до начала осени. один из защитников в разговоре с агентством Интерфакс сказал, что чиновник не одобряет массовые митинги, проходящие в его поддержку, хотя и благодарит людей за поддержку. Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Он свою вину отрицает.