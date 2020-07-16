Вице-мэра Томска задержали по подозрению в коррупции

В отношении чиновника, по сведениям газеты «Коммерсант», возбуждено дело о взятке. Детали – размер взятки и за что она предназначалась, — не приводятся. Фигурантом стал Евгений Суриков, бывший сотрудник органов внутренних дел. Он работал в подразделениях уголовного розыска, а шесть лет назад получил должность главы томского управления МВД. Еще через два года Суриков занял кресло вице-премьера, курирующего вопросы безопасности.