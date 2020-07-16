Вице-мэра Томска задержали по подозрению в коррупции

В отношении чиновника, по сведениям газеты «Коммерсант», возбуждено дело о взятке. Детали – размер взятки и за что она предназначалась, — не приводятся. Фигурантом стал Евгений Суриков, бывший сотрудник органов внутренних дел. Он работал в подразделениях уголовного розыска, а шесть лет назад получил должность главы томского управления МВД. Еще через два года Суриков занял кресло вице-премьера, курирующего вопросы безопасности.
2020-07-16T14:33:17+03:00
2020-07-16T14:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 16 июля 2020
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