Глава Норильска, по сведениям сайта «Тайга.инфо», обвинил краевые власти в занижении статистики по коронавирусу

Интернет-издание пишет, что соответствующее письмо мэр Ринат Ахметчин направил губернатору Александру Уссу. В пресс-службе мэрии и законодательного собрания подлинность текста не отрицают. Как пишет градоначальник, региональный Миндрав зафиксировал в городе чуть меньше 300 случаев заражения, хотя в действительности их более 800. Он также выразил обеспокоенность пятикратным ростом случаев внебольничной пневмонии.
2020-07-16T14:32:17+03:00
2020-07-16T14:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 16 июля 2020
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