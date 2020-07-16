Глава Норильска, по сведениям сайта «Тайга.инфо», обвинил краевые власти в занижении статистики по коронавирусу

Интернет-издание пишет, что соответствующее письмо мэр Ринат Ахметчин направил губернатору Александру Уссу. В пресс-службе мэрии и законодательного собрания подлинность текста не отрицают. Как пишет градоначальник, региональный Миндрав зафиксировал в городе чуть меньше 300 случаев заражения, хотя в действительности их более 800. Он также выразил обеспокоенность пятикратным ростом случаев внебольничной пневмонии.