Меры российских властей во время пандемии коронавируса нарушали права граждан на частную жизнь, утверждает «Агора»

Аналитики правозащитной организации выпустили доклад, целиком посвященный методам слежки за россиянами в эпоху COVID-19.

Введение карантина привело к развитию всех видов слежения, но прежде всего речь идет о цифровых технологиях. По оценке «Агоры», можно выделить шесть видов сбора сведений о частной жизни людей. В их число входят система цифровых пропусков, видеонаблюдение, отслеживание местоположения граждан с помощью мобильных приложений, а также ряд других способов. Их применение различалось в разных регионах, но в Москве и Подмосковье использовался практически весь набор этих инструментов.

Частым явлением также было привлечение к патрулированию улиц и проверке пропусков дружинников, чиновников и казаков.

Специалисты «Агоры» предполагают, что в будущем накопленный во время карантина опыт и ресурсы позволят властям быстро установить за гражданами плотное наблюдение и ограничить их права. Поводом для этого может оказаться какое-либо чрезвычайное происшествие – от новой эпидемии до массовых акций протеста.

По оценке специалистов, наиболее плотной слежка была в столице, где создана крупнейшая в России сеть уличного видеонаблюдения. Она включает в себя около 180 тысяч камер.