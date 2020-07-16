В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 15 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации

Новая норма может коснуться портала YouTube, а также соцсетей Фейсбук и Твиттер, — говорится в пояснительной записке. Такой механизм позволит эффективнее бороться с нежелательными сведениями, — сказал в интервью «Эху Москвы» соавтор закона, первый зампред думского комитета по информационной политике от «Единой России» Сергей Боярский.

«Сейчас борьба с запрещенным контентом ограничивается лишь возможностями его удаления или блокировки, что не гарантирует стопроцентного очищения пространства российского сегмента сети Интернет от подобного рода вредоносных сведений, начиная от детской порнографии и заканчивая информацией о способах изготовления или приобретения наркотических средств. Мы посчитали, что инструментарий в виде штрафов подтолкнет владельцев социальных сетей, как отечественных, так и зарубежных, следить за своими площадками с тем, чтобы оперативно и беспощадно удалять такого рода информацию», — сказал он.

С.Боярский отметил, что наибольший штраф – 15 миллионов рублей – предусмотрен для юридических лиц в случае неоднократного неисполнения требований об удалении нежелательной информации.

Один из самых громких случаев отказа удалить видео с портала YouTube по судебному иску связан с фильмом-расследованием Фонда борьбы с коррупции о Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон». Видео до сих пор доступно на канале Алексея Навального.