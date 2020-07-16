США ввели новые санкции против 3 физлиц и 5 компаний, которые, по мнению властей, связаны с бизнесменом Пригожиным

США ввели новые санкции против трех физлиц лиц и пяти компаний, которые, по мнению властей страны, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. СМИ его нередко называют поваром Путина. Как следует из заявления, опубликованного на сайте Госдепартамента, санкции вводятся за вмешательство в американские выборы, а также за дестабилизирующую активность в Судане.

Тем временем американские военные обвинили российских наемников из ЧВК Вагнера во ввозе противопехотных мин в Ливию в обход эмбарго ООН, из-за чего гибнут мирные жители. По данным прессы, частная военная компания, о которой идет речь, может быть связана со структурами Евгения Пригожина. В Кремле участие России в гражданской войне в Ливии отрицают. Об этом сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков также сказал, что в Кремле крайне негативно воспринимают любые санкции в отношении россиян.