В Хабаровске проходит новая акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Возле здания областного правительства собрались около 150 человек, — сообщает корреспондент «Эха» с места событий. Ранее сегодня в эфире «Эха Москвы» Алексей Нарышкин рассказал о том, что в регионе очень поддерживают арестованного губернатора.
2020-07-16T14:05:59+03:00
2020-07-16T14:05:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 14:05, 16 июля 2020
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