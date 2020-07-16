В Московском городском суде рассматривают жалобу на арест советника Роскосмоса Ивана Сафронова

На прошлой неделе его отправили в СИЗО в связи с обвинениями в госизмене.

У здания Московского городского суда с утра повышены меры безопасности. Во дворе стоял полицейский автобус, а у главного входа дежурили несколько сотрудников в форме. На рассмотрение жалобы на арест Ивану Сафронову пришли десятки людей. Помимо прессы, которая освещает заседание, тут есть и родственники, и те, кто пришёл поддержать журналиста. Среди них — бывший корреспондент газеты «Ведомости» Алина Дидковская. Сначала её не хотели пускать на входе из-за майки с надписью «Свободу Ивану Сафронову». Девушке пришлось сдать футболку в гардероб и позже сидеть у зала суда в плотно закрытом плаще.

Само рассмотрение жалобы идёт уже третий час. Для общественности оно закрыто, поскольку дело возбудили по статье о государственной измене. Услышать можно будет только заключительную часть.

Известно, что защита пытается добиться освобождения Сафронова из СИЗО. Для этого она просит приобщить к делу личные поручительства за подсудимого, которые подписали в том числе главные редакторы нескольких российских изданий.

Ивана Сафронова арестовали 7-ого июля. В ФСБ считают, что он передавал секретные данные иностранной разведке, когда работал в наделе «Коммерсантъ» в 2017-ом году.