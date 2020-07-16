Адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что заметил за собой слежку

Иван Павлов сообщил, что заметил за собой и за своим коллегой Евгением Смирновым наружное наблюдение.

«Как минимум наружное наблюдение установлено за мной и Евгением Смирновым. Я стараюсь не обращать внимания. С какой целью они ездят — вопрос. Устрашение, наверное. Можем провести эксперимент — сядьте с нами в машину, поймете, что это не паранойя», — цитирует ТАСС Павлова.

«МБХ Медиа» отмечает, что слежку юристы первый раз заметили 13 июля.

Слежкой, по сведению адвокатов, занимается управление «П» службы экономической безопасности ФСБ. Юрист утверждает, что среди сотрудников спецслужбы он заметил оперативников, которых знает по делу Карины Цуркан – члена правления «Интер РАО», заподозренной в шпионаже. В ее деле и деле Сафронова один и тот же следователь.

Сафронова подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Он вину отрицает и связывает преследование со своей журналистской деятельностью.