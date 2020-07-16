В Кремле обещали ознакомиться с законопроектом, разрешающим вырубку леса на Байкале для строительства магистралей

В Кремле обещали ознакомиться с законопроектом, разрешающим сплошную вырубку леса на Байкале для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Не знаком, не буду комментировать», — сказал пресс-секретарь президента, обещав «безусловно» ознакомиться с ситуацией.

Ранее Госдума приняла законопроект, который выводит строительство Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей из-под ряда экологических ограничений. В федеральный закон об охране озера, который является объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, вносится исключение, согласно которому в зоне Байкальской природной территории допускается деятельность, необходимая для увеличения пропускной способности БАМа/Транссиба. Для этого земли лесного фонда, на которых планируется постройка, будут переведены в земли иных категорий, что разрешает сплошную вырубку деревьев. Действие поправок продлится до конца 2024 года.