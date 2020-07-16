В Кремле затруднились ответить, является ли «перекосом» разница в поведении полиции на протестных акциях в столице и в Хабаровске. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не могу назвать это перекосом. Я не знаю, является ли это перекосом, это могут комментировать только правоохранители», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что российское законодательство должно соблюдаться одинаково по всей стране.

«Безусловно, законы должны обеспечиваться во всех регионах совершенно одинаково и права граждан должны обеспечиваться совершенно одинаково. Абсолютная аксиома», — заключил он.

Накануне в центре Москвы были задержаны свыше 100 человек на акции против поправок к Конституции, в том числе, журналисты, муниципальный депутат, а также несколько подростков и просто случайных прохожих. Более тысячи москвичей собралось в центре города, чтобы подписать иск в суд против итогов голосования по поправкам.

На аналогичной акции в Санкт-Петербурге, а также в результате стихийных митингов в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в причастности к убийствам пятнадцатилетней давности, задержаний не последовало.