Китайская экономика первой в мире возобновила рост после эпидемии

Власти страны отчитались об увеличении ВВП во втором квартале на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это оказалось выше прогнозов аналитиков, которые приводило агентство Reuters. Впрочем, Отмечается, что по итогам первой половины года китайский ВВП все же показал падение. На восстановление экономики во многом повлияло оживление в сфере сельского хозяйства, промышленности и услуг.