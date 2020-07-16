Ситуация на границе Армении и Азербайджана снова обострилась

Ереван обвинил спецназ противника в попытке захватить военный объект. По данным Министерства обороны, нападающие были отброшены, понеся потери. В Баку эти сведения назвали дезинформация. Сейчас обстановка в регионе немного успокоилась.

Конфликт на границе возобновился в минувшие выходные после перестрелки на границе. Обе стороны обвиняют в провокациях друг друга. Мировое сообщество призвало Ереван и Баку к деэскалации.