Акции компании Твиттер на предварительных торгах в США подешевели более чем на 5% после хакерской атаки

Злоумышленники взломали аккаунты целого ряда знаменитостей, у которых миллионы подписчиков. В их числе оказались миллиардеры Джефф Безос, Билл Гейтс и Илон Маск, бывший вице-президент США Джозеф Байден. Также были взломаны учетные записи крупных корпораций. В их микроблогах появились сообщения с обещанием тем, кто перечислит биткоины на указанный счет в ближайшие полчаса, вернуть сумму в удвоенном размере. Как пишет агентство Bloomberg, хакеры собрали как минимум 110 тысяч долларов.