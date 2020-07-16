Акции компании Твиттер на предварительных торгах в США подешевели более чем на 5% после хакерской атаки

Злоумышленники взломали аккаунты целого ряда знаменитостей, у которых миллионы подписчиков. В их числе оказались миллиардеры Джефф Безос, Билл Гейтс и Илон Маск, бывший вице-президент США Джозеф Байден. Также были взломаны учетные записи крупных корпораций. В их микроблогах появились сообщения с обещанием тем, кто перечислит биткоины на указанный счет в ближайшие полчаса, вернуть сумму в удвоенном размере. Как пишет агентство Bloomberg, хакеры собрали как минимум 110 тысяч долларов.
2020-07-16T13:05:22+03:00
2020-07-16T13:05:35+03:00
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13:05, 16 июля 2020
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