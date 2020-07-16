Глава РФПИ полагает, что полная вакцинация россиян от коронавируса может завершиться уже через полгода

Глава Российского фонда прямых инвестиций полагает, что полная вакцинация россиян от коронавируса может завершиться уже через полгода. Кирилла Дмитриева цитирует Интерфакс. По его словам, в России могут произвести 30 миллионов доз, при необходимости до 50-ти. При этом в России, по данным Росстата на 2019 год, живут 146 миллионов человек. А еще ни одна из разработанных вакцин не прошла необходимые испытания.
2020-07-16T13:04:51+03:00
2020-07-16T13:04:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:04, 16 июля 2020
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