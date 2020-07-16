Специалисты в Германии и Южной Корее пришли к выводу о невозможности создания коллективного иммунитета от коронавируса

Согласно результатам последних исследований, переболевшие COVID-19 могут заразиться снова.

Коллективного иммунитета от коронавируса, на который возлагали большие надежды власти нескольких стран, не существует, убедились ученые. Так, согласно исследованию лондонского университета King’s College, количество антител в крови инфицированных стремительно падало в течение нескольких месяцев после заражения. Об этом пишет Deutsche Welle. Несостоятельность концепции коллективного иммунитета недавно признал немецкий политик Карл Лаутербах, считавшийся кандидатом на пост министра здравоохранения. По мнению эксперта, осложнения после первой инфекции могут усугубить протекание второй, поэтому те, кто один раз переболел, попадают в группу риска.

К выводу об отсутствии иммунитета на днях пришли и в Южной Корее, причем на официальном правительственном уровне. По словам министра здравоохранения Пак Нын Ху, следует готовиться к тому, что пандемия продлится еще год или два, до момента создания эффективной вакцины.

Ранее о создании вакцины от коронавируса объявили российские ученые. Очередную фазу клинических испытаний планируется завершить через месяц, а широкое производство препарата начнется в сентябре.