Адвокат Сергея Фургала рассказал, что хабаровский губернатор не одобряет массовые митинги в его поддержку

Защитник Борис Кожемякин пояснил, что глава региона благодарит местных жителей за такие выступления, но никакого отношения к протестам не имеет, — передает Интерфакс. Ранее представители Общественной наблюдательной комиссии, которые посетили Фургала в СИЗО «Лефортово», рассказали, что Фургал не знает о проходящих в Хабаровске митингах, поскольку у него в камере нет телевизора и он не получает свежую прессу.

Тем временем Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на арест и оставил представителя ЛДПР в СИЗО.