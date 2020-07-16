В Мосгорсуде рассматривают жалобу на арест журналиста Ивана Сафронова. Его обвиняют в госизмене

В апелляционной инстанции, как ранее и в Лефортовском суде, решили рассматривать вопрос о мере пресечения Ивану Сафронову в закрытом режиме. Это связано с тем, что ряд материалов, которые вероятно будут рассматривать на заседании, засекречены. Вокруг здания Мосгорсуда меры безопасночти усилены. Во дворе этим утром стоит автобус полиции, а у входа дежурили несколько человек в форме.

Самого Ивана Сафронова ввели в зал в наручниках, маске и перчатках. Заседание началось с того, что зашита приобщила более десяти поручительств за подсудимого, которые подписали в том числе главне редакторы нескольких российских изданий. Также судье представили положительные характеристики от всех работодателей обвиняемого из Высшей Школы Экономики, которую он окончил. Следствие не возражало.

В том числе С помощью этих документов зашита будет добиваться освобождения Сафронову из СИЗО. Адвокат Иван Павлов рассказал прессе, что зашита будет настаивать на том, что обвинения ФСБ безосновательны и непонятны. Юристы подчеркивают, что если спецслужбы утверждают, что кто-то передавал данные иностранной разведке, то нужно было хотя бы описать, когда и каким образом это произошло.

Ивана Сафронова арестовали 7-ого июля. Сам он вины не признаёт