В Кремле заявили, что российские военные не участвуют в каких-либо операциях в Ливии

Администрации президента также не известно об организационных группах россиян в этой стране, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ранее африканское командование вооруженных сил США обвинило российских наемников из ЧВК Вагнера в ввозе противопехотных мин в Ливию в обход эмбарго ООН.
2020-07-16T12:35:33+03:00
2020-07-16T12:35:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 16 июля 2020
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