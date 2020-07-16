В Кремле заявили, что российские военные не участвуют в каких-либо операциях в Ливии

Администрации президента также не известно об организационных группах россиян в этой стране, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ранее африканское командование вооруженных сил США обвинило российских наемников из ЧВК Вагнера в ввозе противопехотных мин в Ливию в обход эмбарго ООН.