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12:35, 16 июля 2020

Премьер Франции объявил, что со следующей недели ношение масок в общественных местах будет обязательным

Глава правительства Жан Кастекс сказал об этом в Сенате, — пишет газета «Фигаро». Издание отмечает, что накануне премьер говорил, что такая мера будет введена в стране не позднее 1-го августа. Речь идет в первую очередь о помещениях. Новая мера связана с опасениями второй волны коронавируса.



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