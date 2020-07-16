Премьер Франции объявил, что со следующей недели ношение масок в общественных местах будет обязательным

Глава правительства Жан Кастекс сказал об этом в Сенате, — пишет газета «Фигаро». Издание отмечает, что накануне премьер говорил, что такая мера будет введена в стране не позднее 1-го августа. Речь идет в первую очередь о помещениях. Новая мера связана с опасениями второй волны коронавируса.